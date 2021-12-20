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20 برنامجا أكاديميا بجامعة الطائف

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، اتفاقية لاعتماد 20 برنامجًا أكاديمياً لجامعة الطائف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، في مقر الجامعة بمحافظة الطائف..

وشملت الاتفاقية اعتماد 4 تخصصات في مرحلة الماجستير، هي ( الأمن السيبراني، المناهج وطرق تدريس العلوم، القيادة التربوية، التربية الخاصة تخصص إعاقة فكرية)، و16 تخصصًا في مرحلة البكالوريوس هي (التمريض العام، العلاج الطبيعي، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، التصميم الداخلي، اللغة العربية، التاريخ، الإدارة، التسويق، الشريعة، القراءات، الأنظمة).


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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