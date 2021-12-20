20 برنامجا أكاديميا بجامعة الطائف

وشملت الاتفاقية اعتماد 4 تخصصات في مرحلة الماجستير، هي ( الأمن السيبراني، المناهج وطرق تدريس العلوم، القيادة التربوية، التربية الخاصة تخصص إعاقة فكرية)، و16 تخصصًا في مرحلة البكالوريوس هي (التمريض العام، العلاج الطبيعي، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، التصميم الداخلي، اللغة العربية، التاريخ، الإدارة، التسويق، الشريعة، القراءات، الأنظمة).
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