17 مليونا لاستثمار متنزه دلغان

بقيمة 17 مليون ريال ولمدة تنفيذ 15 عامًا، تم توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني في منطقة عسير.

ويقع المتنزه الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على بعد حوالي 27 كيلو متراً جنوب غرب مدينة أبها، على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع من الأراضي المنبسطة.

ويشتهر وادي دلغان بمياهه الرقراقة، وتحيط به أشجار السنط والأكاسيا، ويستقطب أعداداً كبيرة من المرتادين، ويستهدف التطوير والاستثمار الحفاظ على الغطاء النباتي للمتنزه وتنميته، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتاديه.

ويعد طرح المتنزهات الوطنية للاستثمار عاملًا مهمًا، في تنميتها المستدامة وتطويرها وتحسين خدماتها، إضافة إلى حماية وتنمية الغطاء النباتي، حيث تعد المتنزهات الوطنية عاملًا رئيسًا في مبادرة السعودية الخضراء وتحقيق مستهدفاتها.