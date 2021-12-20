تجاوب آمن بعد 10 أشهر

تجاوبت إدارة كهرباء منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر في 22/2/2021 أي بعد نحو 10 أشهر وأزالت عمود كهرباء ينتصف الطريق ويقسمه إلى نصفين بأحد شوارع حي شعب رير بالمنطقة وقامت باستبداله بعمود آخر محاذيًا له بعدة أمتار، وفي المكان الصحيح والآمن.

واستبشر الأهالي رغم أنه جاء متأخرًا حيث كان يشكل تواجد العمود الكهربائي بمنتصف الطريق خطرًا كبيرًا وينبئ بحوادث وخيمة.

وأعرب عدد من السكان عن استغرابهم من إقامة العمود الكهربائي في ذلك المكان ولماذا تم إنشاؤه في منتصف الطريق الذي تعبر منه عشرات السيارات كل الساعة وكيف مر على مهندسي المشروع، ولماذا لم يضعوه في المكان الذي وضع فيه الآن منذ البداية؟! رغم المطالبات المتكررة بإزالته والتي جاءت بعد وقت طويل من وضعه.