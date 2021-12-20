لا تحاليل للهرمونات والفيروسات بمستشفى المجاردة

يعاني مراجعو مستشفى المجاردة العام من عجز مختبر المستشفى عن إجراء تحاليل الهرمونات والفيروسات وعدم توفر محاليل الهرمونات وكذلك فحص الفيروسات ومن أبرزها فيروس (C) منذ عدة أسابيع.

وأوضحت صحة عسير أنه فيما يخص محاليل الهرمونات لدى مختبر المستشفى، فإنه يتوفر جهازان، وتم صرف حصة المستشفى المقررة لأحد الجهازين بتاريخ 2021/11/4، أما محاليل الجهاز الآخر، فقد استكملت جميع الإجراءات المتبعة لاستعجال التوريد مع مخاطبة الوزارة بذلك إضافة إلى التعميم على المناطق بطلب البنود.

وأضافت الصحة: وبخصوص فحص فيروسات (C) فقد تم إكمال الإجراءات النظامية وهي استعجال التوريد، والتعميم على المناطق بطلب البند، والرفع بعمل الشراء المباشر.