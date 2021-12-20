لا تحاليل للهرمونات والفيروسات بمستشفى المجاردة

وأوضحت صحة عسير أنه فيما يخص محاليل الهرمونات لدى مختبر المستشفى، فإنه يتوفر جهازان، وتم صرف حصة المستشفى المقررة لأحد الجهازين بتاريخ 2021/11/4، أما محاليل الجهاز الآخر، فقد استكملت جميع الإجراءات المتبعة لاستعجال التوريد مع مخاطبة الوزارة بذلك إضافة إلى التعميم على المناطق بطلب البنود.
وأضافت الصحة: وبخصوص فحص فيروسات (C) فقد تم إكمال الإجراءات النظامية وهي استعجال التوريد، والتعميم على المناطق بطلب البند، والرفع بعمل الشراء المباشر.
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