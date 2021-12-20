فعاليات البرحة بالخرج تستهدف المشاريع الصغيرة

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بحضور رئيس البلدية خالد الزيد وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية فعالية (البرحة)، وذلك شرق مبنى المحافظة.

ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والترفيهية، بمشاركة الأسر المنتجة التي تعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.

وتهدف هذه الفعالية إخراج المشاريع الصغيره لتتطور وتستمر الفعاليات حتى مساء يوم السبت المقبل. «صحيفة دوت الخليج» تواجدت بالفعالية وتحدثت مع عدد من المشاركين: حيث بين الخطاط الشاب عبدالرحمن الخالدي أنه رغم أنه أحد مرضى التوحد الا انه سعيد بالمشاركة وما زاده سعادة رأي الزوار بخطه وكتاتبته.

فيما أعادت أم سعد حرفة حياكة الصوف في فعاليات (البرحة) للزوار وللضيوف للواجهة، وأيقظت ذكريات الماضي التي كان يعيشها أهالي محافظة الخرج قبل عشرات السنين عبر ركنها.

وبينت «أم سعد»: أنها تقوم بحياكة القبعات والملابس والشالات شعبيه وتقوم بصناعة الشمائل والجنايب والعنيني وقيود الإبل والخرجة الذي توضع فيها القهوة والهيل والتمر وغيرها من المنتجات الصوفية.

وعبرت أم هادي عن سعادتها بالمشاركة في ركنها الخاص ببيع الاقمشة التراثية والسمن البري ومعمول البخور والأكلات الشعبية (الشعثة) مشيرة ان هناك إقبالًا كبيرًا من الزوار على المهرجان.

واختتمت غادة القحطاني حديثها للوطن بالفعالية مبينة أن لديها ركنًا خاصًا في العطور والبخور والعود المحسن مشيرة إلى بدايتها من المعمول والبخور حتى أصبح لديها براند خاص مؤكدة أنها تطمح أن تتوسع في نطاق منتجاتها.