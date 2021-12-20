وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الأرنب غرامة تبلغ (18) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية "لصيد الكائنات الفطرية البرية" لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على صائد الأرانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.