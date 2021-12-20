شكرا لقرائتكم خبر الأرصاد: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل. ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من اليوم إلى الخميس ليشمل مناطق القصيم، الشرقية، الرياض لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية.
وبين التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س مثيرة الأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل اليوم، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: القصيم، الشرقية، الرياض غدا. ولا يستبعد تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.