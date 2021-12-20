شكرا لقرائتكم خبر الأرصاد: كتلة هوائية باردة على معظم مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أمس تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية حتى الخميس المقبل.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل. ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من اليوم إلى الخميس ليشمل مناطق القصيم، الشرقية، الرياض لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية.

وبين التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س مثيرة الأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل اليوم، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: القصيم، الشرقية، الرياض غدا. ولا يستبعد تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.