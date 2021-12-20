استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار توقعات تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بمنطقة تبوك، مع تدن لمستوى الرؤية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من اليوم إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 3 و8 درجات مئوية.



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