شكرا لقرائتكم خبر لا عزل لموظف التعليم المحصن في حال مخالطته لمصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يعزل الموظف مكتمل التحصين في حال مخالطته لأي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء داخل المدرسة أو خارجها إلا في حال ظهرت عليه الأعراض، وتتبع الإجراءات الواردة في دليل التعامل مع الحالة المشتبهة أوالمؤكد إصابتها بمرض «كوفيد-19» بأماكن العمل.

وبحسب ملخص آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس الصادر من وزارة الصحة فإن الإجراءات المتبعة عند رصد حالة مشتبهة للموظف يجري أولا عزلها لحين مغادرتها المدرسة. وتقليل الاحتكاك مع بقية الكادر، ومتابعة الحالة وتوجيهها بضرورة أخذ المسحة. فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية فيجري إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، وحصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، ولا يحتاج الموظفون أوالمخالطون للعزل ويتم مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتابعة ظهور الأعراض فقط، وعمل فحص لأي موظف تظهر عليه الأعراض في المقابل إذا كانت نتيجة اختبار الفحص سلبية، فيجري إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، إضافة إلى عودة الموظف بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقا لتقرير الطبيب المعالج، أخيرا التأكد من حالة توكلنا للموظف.

من جهة أخرى نصت آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس، الإجراءات المتبعة عند رصد حالة مشتبهة بين الطلاب فإنه تعزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبهة، والتطهير والتعقيم للأماكن التي تواجد فيها الطالب، والتواصل مع ولي أمره لأخذه، ومتابعة الحالة وتوجيهها بضرورة أخذ المسحة، ومتابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا، إضافة إلى إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة ممثلة في الطب الوقائي والصحة المدرسية.

وتضمن الدليل في حال نتيجة اختبار الفحص، إيجابية مؤكدة، إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص وحصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، فيما لا يحتاج الطلاب المخالطين للعزل ويجري مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتابعة ظهور الأعراض وإبلاغ إدارة الطب الوقائي وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة. و في حال نتيجة اختبار الفحص، سلبي، إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، وعودة الطالب بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقا لتقرير الطبيب المعالج، والتأكد من حالة توكلنا للطالب.

التعامل مع الحالات الثانوية للحالة الأولى والمخالطين لها:

«نفس الفصل» (حالة واحدة)







حصر المخالطين الوثيقين للحالة ومتابعة ظهور الأعراض لمدة 10 أيام.



التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل، ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.



التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى.



«نفس الفصل» (أكثر من حالة)





إيقاف العمل بالفصل لمدة 2 - 5 أيام.



تقييم الصحة العامة بالمنطقة للوضع بالمدرسة.



تحديد مدة الإغلاق والإجراء المناسب.



مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.



«ليس من نفس الفصل» (أقل من 3 فصول)





تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2 - 5 أيام.



تحديد مدة الإغلاق والإجراء المناسب (الصحة العامة بالمنطقة).



مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام



«ليس من نفس الفصل» (3 فصول أوأكثر)