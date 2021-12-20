مهرب يخبئ 22 كجم حشيش في تجاويف مركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مواطنا حاول تمرير 22 كجم حشيش بتخبئتها داخل تجاويف مركبة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة بمركز الضبط الأمني في محافظة العيدابي، من ضبط 22 كجم من الحشيش مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلها مواطن، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.



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