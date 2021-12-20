تطوير وتجويد التوثيق السريري بتجمع مكة الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة المعلومات الصحية من خلال الإدارة التنفيذية للعمليات بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، برنامج «CDI» تطوير وتجويد التوثيق السريري، وذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي ودعم استراتيجية التحول.

وتأتي هذه المرحلة ضمن مراحل عدة لتحسين كفاءة المخرجات، حفاظا على سلامة المرضى حسب معايير الجودة العالمية والمحلية، متضمنا ذلك مراحل متعددة من نشر الوعي وتدريب الممارسين الصحيين وزيادة كفاءة أقسام التحليل والتوثيق في جميع المستشفيات التابعة للتجمع الصحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالتجمع الصحي الدكتور عدنان أيوب، أن المشروع ما زال في بدايته، وسيتم تفعيل جميع المراحل تتابعا لتحقيق الأهداف المرجوة، وسعيا لتطوير وتجويد التوثيق الطبي خلال مراحل زيارة المريض ضمن منشآت المستشفيات التابعة للتجمع الصحي بجميع أقسامها.

يذكر أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة أداء جميع الممارسين الصحيين، من خلال التوثيق الطبي لمدخلات الملف الطبي وعكس المخرجات لأصحاب القرار، إضافة إلى دعم جميع الأقسام المعنية لتنفيذ مراحل المشروع جميعها، وفق المؤشرات لضمان تحقيق الأهداف والمبادرات والمشروعات المعتمدة.