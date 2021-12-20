تسجيل 146 إصابة بكورونا وشفاء 99 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 99 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 31 حالة. وبينت الإحصائية أنه سجلت حالتا وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 550,988



حالات التعافي 540,178



إجمالي الوفيات 8864



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