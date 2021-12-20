7 تخصصات أكاديمية جديدة للبكالوريوس بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الأكاديمي 1444هـ. وتأتي أهمية البرامج الجديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وكإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الاستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي، ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وتضم البرامج المستحدثة التي يتم إتاحتها مع مطلع العام الدراسي القادم للطلبة المستجدين من خريجي الثانوية العامة استكمالا لمنجزات استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي الأكاديمي لخلق جيل منافس عالميا يلبي احتياجات التنمية، تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها والأمن السيبراني وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والتمريض المسرع.

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