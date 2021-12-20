ترقية قسمين في معاهد تيماء وضباء لمستوى دبلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على ترقية قسمي ميكانيكا السيارات، والحاسب الآلي، بمعهدي الصناعية الثانوية في محافظتي تيماء وضبا، إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية، اعتبارا من بداية العام التدريبي المقبل. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن الترقية أتت ضمن رسالة المؤسسة الطموحة لتقديم البرامج ومختلف المؤهلات، وفق متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لرفع جودة وكفاءة الخريج وتطويره، بما يتواكب مع أهمية المرحلة، ويسهم في سد الفجوة بين ما يتوقعه صاحب العمل من مخرجات التدريب وبين ما يمتلكه الخريج.



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