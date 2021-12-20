كاوست تحتفي بتخريج 234 طالبا وطالبة

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وتقاسم برنامجي الماجستير والدكتوراه عدد الخريجين بـ148 طالبا وطالبة لدرجة الماجستير، و86 خريجا وخريجة لدرجة الدكتوراه، إذ يمثل الخريجون والخريجات أقسام الجامعة الثلاثة وبرامجها المختلفة.
وكان الحفل الـ12 الذي نظمته الجامعة، رجح قسم العلوم والهندسة الفيزيائية كأكثر أقسام الجامعة في عدد الخريجين الذي بلغ 95 طالبا وطالبة، في حين وصل خريجو وخريجات قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية إلى الرقم 76 خريجا من الجنسين، مقابل 63 خريجا وخريجة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية.
وهنأ رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان الخريجين على هذا الإنجاز وشرف الانضمام لقائمة خريجي كاوست، معبرا عن فخره بما سيحققونه في المستقبل.
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