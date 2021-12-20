مبنى أثري يحتضن الفنانين في قلب جدة التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أجواء تساعد على الإنتاج الفني أعلنت وزارة الثقافة أمس عن إطلاق النسخة الثانية من «برنامج الإقامة الفنية.. البلد» في جدة التاريخية، مشتملا على سلسلة من الإقامات الفنية الدورية الممولة بالكامل، التي توفر الوقت والمساحة وفرص التعاون لمحترفي الفن في مجال الفنون البصرية لدعم تطورهم الإبداعي.

وأتاحت الوزارة فرصة المشاركة في أولى دورات النسخة الثانية من البرنامج، من خلال التقديم على الرابط الالكتروني: (https://engage.moc.gov.sa/artresidency#stage-104)، خلال فترة تسجيل تمتد من أمس وحتى 10 يناير 2022م.

اختيار المرشحين

وسيحتضن مبنى رباط الخنجي التاريخي الواقع في قلب جدة التاريخية، برنامج الإقامة الفنية، ويعد واحدا من المباني التاريخية والأثرية في المملكة، حيث تم بناؤه عام 1813م، وكان يستخدم في الماضي كدار ضيافة للأرامل والنساء العازبات تحت مظلة مبادرة خيرية طويلة الأجل، إلا أن المبنى بقي مهجورا منذ ذلك الوقت إلى أن بدأ أخيرا باستضافة فعاليات ثقافية مختلفة، بعد أن هيأته وزارة الثقافة لذلك.

ومن المقرر أن يتم اختيار المشاركين في البرنامج من بين المتقدمين، وذلك بعد تقييم لجنة مكونة من خبراء ومتخصصين، والذين سينظرون في الطلبات واختيار المرشحين.

وستنطلق أعمال البرنامج في 2022 من خلال 4 دورات تستمر كل واحدة منها 6 أسابيع، حيث تقام الأولى من 3 مارس إلى 14 أبريل، فيما تقام الدورة الثانية من 15 مايو إلى 23 يونيو، والثالثة من 21 يوليو إلى 1 سبتمبر، ثم الدورة الرابعة خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 أكتوبر.