أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لمركز العمليات الأمنية بالمنطقة

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واستمع الأمير خالد الفيصل لدى استقباله مدير المركز بالمنطقة العقيد محمد اللحياني، إلى شرح موجز عن محتوى التقرير وحجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة، والذي يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، حيث يحوي التقرير توزيع مختلف القضايا في الأحياء والطرق داخل محافظات المنطقة في قالب بياني وخرائط جغرافية.
من جهة ثانية استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اللواء طلال الشمراني، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة المعين حديثا اللواء فهد الدعجاني.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، قائد حرس الحدود بالمنطقة، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مثمنا للواء الشمراني جهوده خلال توليه قيادة حرس الحدود بالمنطقة.
وعبر قائد حرس الحدود بالمنطقة، عن شكره وتقدير لأمير منطقة مكة، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.
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