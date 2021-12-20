محلل عسكري: المملكة أكثر دولة حققت نسبة نجاح في اعتراض الصواريخ عالميا

الرياض - محمد عبدالله - قال المحلل العسكري الدكتور نايف الوقاع، إن المملكة هي أكثر دولة عالميا حققت نسبة اعتراض صواريخ ناجحة.

وأضاف الوقاع، خلال لقائه مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنه قد يتبادر للذهن أن الدفاع الجوي السعودي يحتاج لمدربين وخبراء من الخارج، ولكن أؤكد أن العالم أصبح يتلقى دروسا من رجال الدفاع الجوي الملكي السعودي والدليل على ذلك المنجزات التي يحققها.

وتابع: «أما التدريب فالمملكة في بدايات الدفاع الجوي كانت تهتم بإرسال بعثات سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لفرنسا ثم تطور ذلك لإنشاء معهد للدفاع الجوي بالمملكة، وتوج ذلك بإنشاء كلية كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في الطائف وكلية القيادة والأركان وجامعة الدفاع الوطني».

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