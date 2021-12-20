الصحة: 146 إصابة جديدة بكورونا.. و99 حالة تعاف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 550988 حالة.

وذكرت الوزارة – عبر تويتر- أنه تم تسجيل 99 حالة تعافي جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540178 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8864 حالة.

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