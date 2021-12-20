بالفيديو.. استشاري يكشف مستوى المناعة في الشتاء ويحدد آلية المواجهة

الرياض - محمد عبدالله - أوصى استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، بالاهتمام بارتداء الكمامة وخطوات تقوية المناعة في الشتاء، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وقال الشهري خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الكمامة تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 99%؛ لأنها مفيدة في منع العدوى.

وحول الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحماية، شدد الشهري على عدم الاختلاط بالمرضى، والحرص على التهوية الجيدة خصوصا بأماكن الدراسة، مع عدم السفر إلا للضرورة، والتزام النظافة الشخصية.

وبشأن آلية رفع المناعة في الشتاء، أكد أهمية الغذاء الصحي وتناول الحمضيات لغناها بفيتامين «سي» وممارسة الرياضة، لأن البرودة تقلل مناعة الجسم في الشتاء، فضلا عن نشاط الفيروسات بشكل عام في ذلك الفصل.

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