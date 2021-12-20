بالفيديو.. المواطنون يتوافدون لأخذ الجرعة الثالثة «التنشيطية» في حفر الباطن

الرياض - محمد عبدالله - شهدت مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في محافظة حفر الباطن توافد المواطنين لأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية.

وبدأ الأطفال الذين أكملوا من العمر 12 عاما التوافد للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حرصت مختلف الفئات العمرية أخذ الجرعة التنشيطية، وفق قناة «الإخبارية».

وأكملت فئة المراهقين الحصول على جرعتي اللقاح، فيما بدأت الفئات الأكبر سنا من 20 عاما، وكبار السن التركيز على الجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 550988 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 99 حالة تعاف جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540178 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8864 حالة.

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