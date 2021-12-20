خلال أسبوع.. ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة في بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ونجحت القوات في ضبط 12 مخالفا لرعيهم 372 من الإبل و217 رأسا من الأغنام، في مناطق ممنوعة، و5مخالفين لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

كما تم ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون تصريح والصيد في موقع محظور بحوزتهم 5 صقور.

في حين تمكنت الجهات المختصة بالأمن العام من ضبط 4 مواطنين لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محافظة الريث.

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