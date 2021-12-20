وأورد التقرير أن تأثير الحالة سيصل بدرجات الطقس إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).
وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً للأتربة والغبار على منطقة تبوك اليوم وغداً، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة، وتساقط خفيف للثلوج -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات (جبل اللوز، علقان).
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتساقط الثلوج على تبوك حتى العاشرة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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