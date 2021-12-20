استكمال ازدواج طريق الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، والذي يبلغ طوله 100 كم، ومسارين في كل اتجاه، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع، وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يعمل على تنفيذها، وقد انتهي بالفعل من المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 87%.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها، كما تهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الإستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.