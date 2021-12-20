شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية لتطوير الأداء الفني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت يوم الجمعة الماضية، مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

ويستهدف هذا التمرين العمل على تجربة الوقود الخاص بالطائرات وتوظيفه على الطائرات العسكرية، مما يسهم في تطوير الأداء الإمدادي والفني، فيما يعزز سبل التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.