شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «صحة الشرقية» تنفذ البرنامج التوعوي «ابتسامتهم اهتمامنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعدته ونفذته إدارة طب الأسنان بتجمع الشرقية الصحي بمشاركة أطباء ومتطوعين

- يتضمن البرنامج عدة فعاليات منها مسرحاً للعرائس ورواية قصص قصيرة للأطفال

بالتعاون مع إدارة طب الأسنان بتجمع الشرقية الصحي، أطلقت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين، برنامجا صحيا بعنوان" ابتسامتهم اهتمامنا"، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة.

ويستضيف البرنامج مستفيدي إدارة الأسر الكافلة بالمنطقة الشرقية، ودار الحضانة الاجتماعية بالدمام، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وأبناء موظفي وموظفات الإدارة، وأبناء الفتيات من ذوي الظروف الخاصة لمدة ثلاثة أيام متوالية.

ويتضمن البرنامج الذي أعدته ونفذته إدارة طب الأسنان بتجمع الشرقية الصحي بمشاركة أطباء ومتطوعين، مسرحاً للعرائس، ورواية قصص قصيرة للأطفال، وأركانا للتعرف على عيادة الأسنان، والغذاء الصحي، والطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان، وورشة عمل، إضافة إلى عيادة افتراضية للكشف على الأسنان وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج إلى المراكز الصحية لرعايتها.