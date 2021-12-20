شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يستقبل رئيس جامعة الدفاع العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف في مقر الكلية اليوم معالي رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق، وقد رافقه وفداً من جامعة الدفاع الوطني العراقي، ومركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ومعهد اللغات، و الاكاديمية العسكرية ، والملحقية العسكرية العراقيه بالسعودية.

هذا وقد رحب قائد الكلية بالفريق العراقي والوفد المرافق له بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار التعاون ذات الأهتمام المشترك بين الجانبين ، وسبل تعزيزه في المجال التعليمي والتدريبي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

بعد ذلك قام الوفد برفقة قائد الكلية بجولة على عدد من مرافق الكلية ، وأطلع الوفد على المنشآت الرياضية ، ومرافق التعليم ، ومرافق كتيبة الطلبة.