شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق خطة الطوارئ لمواجهة السيول بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت أمانة محافظة حفر الباطن والبلديات التابعة لها بتطبيق خطة الطوارئ التي أعدتها لمواجهة الأمطار التي هطلت على المحافظة والمدن والقرى التابعة لها خلال الأيام الماضية ولعدة ساعات متواصلة، حيث فعلت الحلول السريعة في مواجهة الأمطار والسيول بوقت قياسي وربطت العديد من قنوات تصريف السيول الفرعية بالقنوات الرئيسية.

وأكد أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي، جاهزية عبارات مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول الذي أنجز هذا العام وأحدث فارقًا كبيرًا في درء المخاطر بالجهة الجنوبية "طريق الملك فهد " إلى الجهة الشمالية "طريق حذيفة بن اليمان" واكتمال عبارات طُرق الملك عبدالله، وصلاح الدين الأيوبي والإمام الشوكاني وحذيفة بن اليمان التي كانت تسبب انهيارات للإسفلت بسبب مرور المياه من فوقها بمشروع وادي فليج الجنوبي، ووضع الحلول الجذرية لحل مخاطر السيول في حفر الباطن والذيبية والقيصومة.

وأشار إلى أن الأمانة وزعت الفرق الميدانية من عمال نظافة ومراقبين وصهاريج ودفاعات كبيرة مما ساعد في تصريف تلك القنوات لمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت بوقت قياسي، وتعمل بشكل دائم لرصد ومتابعة التقلبات وتلقي البلاغات من المواطنين، إضافة إلى التنسيق المستمر مع محافظة حفر الباطن والدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص في مثل هذه الأجواء المتقلبة.