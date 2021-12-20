«تجمع مكة الصحي» يطلق برنامج تطوير وتجويد التوثيق السريري

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت إدارة المعلومات الصحية من خلال الإدارة التنفيذية للعمليات، بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، برنامج (CDI) تطوير وتجويد التوثيق السريري، وذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي ولدعم استراتيجيه التحول.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالتجمع الصحي، د. عدنان أيوب، أن هذه المرحلة تأتي ضمن عدة مراحل لتحسين كفاءة المخرجات حفاظًا على سلامة المرضى، حسب معايير الجودة العالمية والمحلية، متضمنًا ذلك مراحل متعددة من نشر الوعي وتدريب الممارسين الصحيين وزيادة كفاءة اقسام التحليل والتوثيق في جميع المستشفيات التابعة للتجمع الصحي.

وأضاف الدكتور أيوب، أن المشروع ما زال في بدايته، وسيتم تفعيل جميع المراحل تتابعًا لتحقيق الأهداف المرجوة، وسعيًا لتطوير وتجويد التوثيق الطبي خلال مراحل زيارة المريض ضمن منشآت المستشفيات التابعة للتجمع الصحي بجميع أقسامها.

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة اداء جميع الممارسين الصحيين من خلال التوثيق الطبي لمدخلات الملف الطبي وعكس المخرجات لأصحاب القرار، بالإضافة إلى دعم جميع الأقسام المعنية لتنفيذ مراحل المشروع جميعها وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق الأهداف والمبادرات والمشروعات المعتمدة.

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