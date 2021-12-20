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أمير الجوف يدشن حملة توعوية للتحذير من السحر والشعوذة

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الرياض - محمد عبدالله - دشن صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، فعاليات الحملة التوعوية «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، التي تنظمها الرئاسة العامة للهيئة وتهدف إلى التحذير من السحر والشعوذة والكهانة ومُدَّعي الرقية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

ونوه الأمير فيصل بن نواف بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالات التوعية والإرشاد.

من جانبه قدم الدكتور العنزي شكره وامتنانه إلى سموه على تدشين الحملة، وما تحظى به أعمال فرع الهيئة من اهتمام سموه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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