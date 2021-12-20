الشيخي: حان وقت الكشتات الأسبوع المقبل في هذه الأماكن

الرياض - محمد عبدالله - توقع عضو الجمعية السعودية لعلوم الأرصاد، صالح الشيخي، أن يكون الأسبوع المقبل مناسبًا لـ«الكشتات» ببعض الأماكن.

وقال الشيخي، عبر تويتر، إنه يتوقع بشكل مبدئي أن يكون ما بين الأسبوع المقبل الذي يبدأ الأحد (26 ديسمبر) إلى نهاية الأسبوع، وقت الكشتات، وذلك نواحي دوقة والبرك والقنفذة والشاقة والليث وما وقع شرقها، وكذلك الشعيبة وجدة ومكة المكرمة وتُهم والشفا.

وأشار الشيخي إلى أنه قد يرى هطول الـ«سليت» على بعض المرتفعات بالمملكة.

وكان الشيخي، أوضح، أمس الأول، أن الأسبوع المقبل يشهد أول موجة باردة (تحت الصفر) على شمال وشمال غرب السعودية.

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