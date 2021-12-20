«تصفية» تعلن سريان الصرف في مساهمة شرق الخياطية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) سريان الصرف في مساهمة شرق الخياطية، داعية المساهمين إلى تقديم المستندات اللازمة لسرعة صرف المستحقات.

ودعت لجنة تصفية، عبر تويتر، المساهمين الذين لم يسبق لهم تسلم مستحقاتهم للتوجه إلى البنك العربي، عبر الرابط التالي اضغط هنا:

وأشارت إلى أنه يتم تقديم المستندات التالية: إثبات الهوية واصل العقد وإقرار وتعهد رقم (101)، ورقم الحساب البنك (الآيبان). وذلك تمهيدًا لتحويل مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، أوضحت لجنة تصفية، أنه بخصوص مساهمات عثمان بن حسن، فقد صدر قرار اللجنة بالصرف لمستكملي مستنداتهم بنسبة 10% من رأس المال، ويجري العمل على تتبع عقارات المساهمات وإقامة الدعاوى ضد من انتقلت إليهم تلك العقارات.

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