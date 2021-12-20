الدعيلج: إتمام تحويل جميع المطارات السعودية إلى قابضة في 2022

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إنه سيتم تحويل جميع المطارات السعودية إلى قابضة في 2022م.

وأوضح رئيس الطيران المدني، وفقًا لقناة الإخبارية أن خصخصة المطارات تسير بخطى سريعة، وبحلول العام الجديد (2022م) سيتم تحويل جميع المطارات المتبقية وعددها 22 مطارًا إلى شركة المطارات القابضة التابعة لهيئة الطيران المدني.

وأضاف الدعيلج، أن قطاع الطيران واعد والفرص به متعددة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء في الطيران أو المطارات وتشغيلها وإدارتها، أو في الخدمات المساندة مثل الشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية.

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