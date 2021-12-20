هل يمكن لولي الأمر الاطلاع على سجل السفر الدولي لأفراد أسرته والمكفولين؟.. «توكلنا» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا»، أنه لا يمكن لولي الأمر أن يطلع على سجل السفر الدولي الخاص بأفراد الأسرة والمكفولين.

جاء ذلك، في رد لحساب تطبيق «توكلنا- خدمة المستفيدين» عبر تويتر، على استفسار من أحد المواطنين جاء فيه: عندي «توكلنا» ومستقل عن الوالد.. هل يستطيع الوالد أن يطّلع على سجل السفر حقي من توكلنا حقه؟

وأتاح تطبيق توكلنا طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرًا إلى تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

وأوضح تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر، ثم الاطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها، ومن ثم تظهر بيانات الرحلة.

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