«الأرصاد» تتوقع المدن الأعلى والأدنى حرارة.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والكبرى بالمدن السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث تسجل طريف والقريات درجة مئوية واحدة، بينما تسجل جازان والقنفذة 30 درجة مئوية.

وأوضح المركز، عبر تويتر، أن المدن التي تسجل أدنى درجة حرارة اليوم هي كالتالي: طريف والقريات درجة مئوية واحدة فقط، وتبوك 3 درجات مئوية، وسكاكا وعرعر ورفحا 7 درجات، وأبها والعلا 8 درجات، وحائل 10 درجات مئوية، ونجران 11 مئوية.

فيما تسجل المدن التالية اعلى درجة حرارة: جازان والقنفذة 30 درجة مئوية، ونجران وشرورة 29 مئوية، ومكة المكرمة وجدة ووادي الدواسر 28 مئوية، والدمام والأحساء والخرج 27 مئوية، والرياض والدوادمي والمجمعة 26 مئوية، والمدينة المنورة وبريدة وينبع وبيشة 25 مئوية.

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