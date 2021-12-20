بالساعة والدقيقة.. «فلكية جدة» تعلن موعد بداية ونهاية فصل الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، موعد بداية ونهاية فصل الشتاء، مؤكدة أنه سيبدأ غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة، في النصف الشمالي من الكوكب.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الكرة الأرضية ستصل نقطة الانقلاب الشتوي غدًا الثلاثاء 21 ديسمبر، عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش).

وأضافت فلكية جدة: عندها ستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء.

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