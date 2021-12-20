وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل «إخاء» السنوي ويكرم المتفوقين

الرياض - محمد عبدالله - رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, الحفل السنوي الذي نظمته «إخاء»؛ لتكريم الأبناء المتفوقين والمتميزين والرعاة والداعمين لبرامج المؤسسة.

وذلك في فندق هيلتون الرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والأمين العام لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود.

ونوَّه المهندس الراجحي بما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بالقطاع غير الربحي، وحرصها الدائم على تلمس احتياجات المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية في المملكة.

وقال: شهد العمل الخيري تحولاً غير مسبوق في البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات الخيرية للمستفيدين والتي تحاكي بمجملها الرؤية الوطنية 2030 للمملكة التي دعت إلى تمكين المستفيدين وتجويد حياتهم وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.

كما هنأ الأبناء المتفوقين والمتميزين بما تحقق لهم من إنجازات، وقال: يحق لنا الفخر والاعتزاز بجني ثمار النجاح والتألق، نشارك الأبناء هذا اليوم فرحتهم، ونبتهج بتفوقهم ونحتفي بنجاحاتهم.

وشهد حفل «إخاء» توقيع شراكات نوعية مع عدد من الجهات لدعم برامج المؤسسة، ولتحقيق التكامل بين القطاع الأهلي وغير الربحي، والإسهام باستدامة العمل الخيري.

واختُتِم الحفل بتكريم الوزير لـ30 متفوقًا ومتميزًا من أبناء المؤسسة، كما كرم الرعاة والداعمين لبرامج «إخاء» خلال مسيرتها التنموية.

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