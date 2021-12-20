هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن المُعجم التفاعلي.. تعرف عليه

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المُعجم التفاعلي الأول من نوعه إقليميًّا للمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، إلى أن المُعجم التفاعلي يتم تقديمه إلى المهتمين والطلاب، بالتزامن مع تدشين برامجنا التعليمية في عدة جامعات.

كما أوضحت الهيئة أن الُمعجم التفاعلي يسهم في الحصول على أي مصطلح باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مزايا المُعجم التي تتمثل في:

تفاعلي يوحد المُسميات ويُسهل فهم المصطلحات.

مرجع للمختصين والمهتمين بالزكاة والضريبة والجمارك.

يتزامن إصداره مع بدء البرامج التعليمية المختصة بالزكاة والضريبة والجمارك في عدة جامعات بالمملكة.

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