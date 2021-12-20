تنبيهان لمستخدمي الطريق السريع من المدينة إلى مكة وينبع

الرياض - محمد عبدالله - أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهين لمستخدمي الطريق السريع إلى ينبع ومكة المكرمة.

ودعا فرع النقل بالمدينة المنورة، عبر حسابه على تويتر، مستخدمي الطريقين المدينة المنورة- ينبع والمدينة المنورة- مكة المكرمة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا لهطول الأمطار على الطريقين.

كان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع أن تتأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية، يبدأ تأثيرها من يوم الإثنين إلى يوم الخميس بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل)، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر و5 درجات مئوية، فيما لم يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتؤدي إلى تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.



كما توقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم الثلاثاء إلى الخميس؛ ليشمل مناطق: «القصيم، الشرقية، الرياض»؛ لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 و8 درجات.

وحول التأثيرات المصاحبة للكتلة الباردة، توقع مركز الأرصاد أن يصاحب الكتلة الباردة نشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، يومي الإثنين والثلاثاء، تكون مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ويمتد التأثير ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولم يستبعد مركز الأرصاد، تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية، على أجزاء من تلك المناطق، متوقعًا أن تتسبب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف يومي الإثنين والثلاثاء. وتوقع هطول أمطار يومي الإثنين والثلاثاء من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، فيما لم يستبعد تساقط الثلوج الجفيفة على أخرى.

وقال مركز الأرصاد، إن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ومكة المكرمة وحائل والقصيم وشمال الرياض والشرقية، تتأثر بهطول أمطار يومي الإثنين والثلاثاء من خفيفة إلى متوسطة.

ولم يستبعد مركز الأرصاد، في تقريره تساقط الثلوج الخفيفة، مساء الإثنين، على مرتفعات تبوك (جبل اللوز، علقان، الزيتة).

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