بعد منحه الجنسية السعودية.. أول تعليق من أسرة خطاط المصحف الكريم

الرياض - محمد عبدالله - مُنح خطاط المصحف الكريم، عثمان طه الحلبي، الجنسية السعودية، تكريمًا له وافتخارًا بما قدّمه من خدمة للعالم الإسلامي، من خلال كتابته أكثر من 15 مصحفًا، وتمت طباعتها عشرات الملايين حول العالم، كما عمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وأعربت أسرة الخطاط عثمان الحلبي، عن فخرها واعتزازها بالحصول على الجنسية السعودية، كما عبروا على امتنانهم لحصول والدهم على شرف خدمة بلاد الحرمين الشريفين، وفقًا للعربية.

ويعد عثمان طه من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، الذين مُنحوا الجنسية السعودية بهدف فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على السعودية في المجالات المختلفة.

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