الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للنظافة، رفع 79 سيارة من شوارع وأحياء العاصمة المقدسة.

قد نشر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عبر تويتر، بيانًا بالسيارات التي تم رفعها من حيث النوع والرقم واللون.

ومن جانبها، تُهيب الإدارة العامة للنظافة، بملاك السيارات الراغبين في استلامها ضرورة مراجعة مقر الإدارة مصطحبين معهم أوراق ثبوتية التملك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ 15 ديسمبر 2021.

كما أشارت الإدارة العامة للنظافة إلى أنه في حالة عدم المراجعة ستستكمل الإجراءات وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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