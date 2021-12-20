الفيصل يتسلم التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية بالمنطقة

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل لدى استقباله مقر الإمارة بجدة، مدير المركز بالمنطقة العقيد محمد بن فازع اللحياني، إلى شرح موجز عن محتوى التقرير وحجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة، والذي يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، ويحوي التقرير توزيع مختلف القضايا في الأحياء والطرق داخل محافظات المنطقة في قالب بياني وخرائط جغرافية.



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