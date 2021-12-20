أمير مكة يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

الفيصل يتسلم التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية بالمنطقة تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

كتلة هوائية باردة تؤثر على السعودية بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

فلكية جدة: فصل الشتاء يبدأ غدا تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الشتوي يوم غد الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

هيئة الاتصالات تختتم البرنامج التدريبي بمجال التنظيمات الرقمية اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعمال البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي تعقده بالتعاون مع معهد السياسات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ .وتأتي أهمية البرامج... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

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