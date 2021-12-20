أمير مكة يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

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الفيصل يتسلم التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية بالمنطقة
تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية...
كتلة هوائية باردة تؤثر على السعودية بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية...
فلكية جدة: فصل الشتاء يبدأ غدا
تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الشتوي يوم غد الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة...
هيئة الاتصالات تختتم البرنامج التدريبي بمجال التنظيمات الرقمية
اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعمال البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي تعقده بالتعاون مع معهد السياسات...
7 تخصصات جديدة بجامعة طيبة
استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي 1444هـ .وتأتي أهمية البرامج...
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