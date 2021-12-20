وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، بأن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية، ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض -وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس- هو السبب في حدوث الفصول الاربعة.
وبيَّن أن القطب الشمالي يكون مائلاً بعيداً عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة من جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة، في حين المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.
يشار إلى أنه في يوم الانقلاب الشتوي يلاحظ تأخر الفجر، والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي، وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضاً، وعند الظهر (الزوال) تكون ظلال الأشياء في اقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكية جدة: فصل الشتاء يبدأ غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.