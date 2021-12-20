فلكية جدة: فصل الشتاء يبدأ غدا

تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الشتوي يوم غد الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء الذي يستمر شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة في النصف الشمالي من كوكبنا.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، بأن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية، ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض -وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس- هو السبب في حدوث الفصول الاربعة.

وبيَّن أن القطب الشمالي يكون مائلاً بعيداً عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة من جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة، في حين المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

يشار إلى أنه في يوم الانقلاب الشتوي يلاحظ تأخر الفجر، والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي، وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضاً، وعند الظهر (الزوال) تكون ظلال الأشياء في اقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.