هيئة الاتصالات تختتم البرنامج التدريبي بمجال التنظيمات الرقمية

وقدّم البرنامج خلال انعقاده أكثر من 12 جلسة للمختصين في التنظيمات لدى الهيئات الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمنت مقدمة في المفاهيم والسياسات التنظيمية الأساسية، والتنظيم في الاقتصاد الرقمي، وحوكمة التنظيم، والموضوعات المستجدة في التنظيم الرقمي.
ويأتي البرنامج ضمن إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من المستوى الخامس "الأعلى" حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، كما تسعى الهيئة إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكلٍ مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.
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