شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2802 سيارة تالفة بشوارع بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال رفع 2802 سيارة تالفة من الطرق العامة، والمناطق الصناعية، والأحياء السكنية، بمدينة بريدة خلال العام الجاري 2021م.

يأتي ذلك ضمن الأعمال المكثفة التي تُنفذها الإدارة العامة للنظافة بأمانة المنطقة، لتخليص المدينة من مظاهر التشوهات البصرية، وتسير أعمال رفع السيارات وفق آلية تتضمن إشعار مالك المركبة بأهمية معالجة حالة السيارة، وحين انتهاء المهلة يتبع مباشرة الحالة ورفع السيارة من الموقع.