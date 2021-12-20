شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية.. 105 جولة تفقدية لمساجد وجوامع حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، خلال الأسبوع الماضي، (105) جولات تفقدية لمساجد وجوامع المنطقة. وجرى خلال الجولات صيانة مسجد وجامع، كما جرى القيام بـ(25) زيارة ميدانية لجوامع ومساجد محافظة الغزالة، و(42) زيارة ميدانية لمساجد وجوامع مدينة السليمي، و(32) زيارة ميدانية للجوامع والمساجد بمركز الجبة و(3) جولات لمراقبات المصليات النسائية بالمركز، وبناء مسجدين بإشراف الإدارة العامة لشؤون المتبرعين بالفرع. ويأتي تنفيذ هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة؛ للوقوف على كافة الجوامع والمساجد بالمملكة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها