بالفيديو.. طلاب يضيئون مصليات كورنيش الدمام بالطاقة الشمسية

الرياض - محمد عبدالله - قام ثمانية طلاب الكلية التقنية بالدمام، بمبادرة ناجحة لإضاءة المصليات على الكورنيش، بواسطة الطاقة الشمسية.

وأوضحت الكلية التقنية بالمنطقة الشرقية، عبر تويتر، أن متدربي الكلية التقنية بالدمام قاموا بمبادرة تعد هي الأولى بالمنطقة الشرقية، للاستفادة من الطاقة الشمسية في إضاءة المصليات على كورنيش الدمام.

من جانبها، أوضحت قناة السعودية، في تقرير لها، إن 8 طلاب قاموا بالمبادرة التي تعد هي الأولى بالمنطقة الشرقية للاستفادة من الطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة بين الكلية التقنية بالدمام وأمانة المنطقة الشرقية.

وأضاف التقرير، أن العمل في إنشاء الطاقة الشمسية بالمصلية استغرق حوالي 4 ساعات وتضاء الأنوار بعد الزوال ولمدة 8 ساعات متواصلة، وتنوي أمانة الشرقية تعميم التجربة على أماكن عامة أخرى خلال الأيام المقبلة.

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