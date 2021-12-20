91.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 48.3 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 91.6 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 48.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

أوضح مركز الإحصاء، عبر تويتر، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,538,956) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,510,204) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,600) حالة.

وأشار مركز الإحصاء إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (91,646,492)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أمس الأحد أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ (48301185) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

كما تم تسجيل 104 إصابات بفيروس كورونا و98 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط.

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