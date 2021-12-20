السديس: منح خطاط المصحف «الجنسية السعودية» يجسد اهتمام القيادة بالقرآن الكريم

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن منح خطاط المصحف الشريف «عثمان طه الحلبي» الرعوية السعودية، يجسد عناية المملكة بالقرآن الكريم، وكل ما يتعلق به.

وقال الشيخ السديس، إن منح خطاط المصحف الشريف الرعوية السعودية يؤكد عناية المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بالقرآن الكريم، ودورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استشعارًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بالعمل الجليل الذي قدمه «طه الحلبي» خلال مسيرته المهنية، وأثره النافع على المسلمين في أنحاء العالم.

كما يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على استثمار الكفاءات المتميزة التي خدمت وطننا الغالي وشاركت في إنجاح مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في العصر السعودي الزاهر.

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